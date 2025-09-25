Controlli Nas in tutta Italia, in estate irregolarità al 37%

ROMA (ITALPRESS) - A conclusione della campagna "Healthy Summer 2025" avviata a giugno dai Carabinieri del NAS - su indicazione del Ministero della Salute e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri sono state effettuate 3.563 ispezioni presso agriturismi, stabilimenti balneari, villaggi turistici, strutture socio-assistenziali, centri benessere, esercizi di ristorazione su autostrade e vie di comunicazione, aree di transito (porti, aeroporti e stazioni) nonché attività di street food. Le verifiche hanno evidenziato 1.331 situazioni non conformi (pari al 37% dei controlli), con la segnalazione di 1.291 persone alle competenti Autorità amministrative e giudiziarie, e l'accertamento di 2.146 violazioni complessive. Sono state inoltre eseguite 20 misure restrittive della libertà personale. pc/mca2 Fonte video: Carabinieri