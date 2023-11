ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, nel quartiere Esquilino, tra piazza Vittorio Emanuele II e zone limitrofe, finalizzato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado. Il bilancio dell’attività è di due persone arrestate e 2 denunciate.

In manette sono finiti due cittadini egiziani entrambi 22enni e con precedenti, sorpresi dai Carabinieri in piazza Vittorio Emanuele II, mentre cedevano una dose di sostanza stupefacente, dietro corrispettivo di 10 euro ad un acquirente. A seguito di un controllo più approfondito, i due giovani sono stati trovati in possesso di 17 grammi di hashish e circa 30 euro, risultato provento della pregressa attività illecita. Uno di loro, al fine di sottrarsi all’arresto ha opposto resistenza ai Carabinieri e per questo motivo è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Nelle ore serali, i Carabinieri hanno eseguito numerosi posti di controllo alla circolazione stradale lungo le vie principali, denunciando a piede libero 2 cittadini stranieri; un 43enne originario dell’Uganda, sorpreso alla guida di un ciclomotore con patente straniera falsa e un 27enne marocchino, che durante il controllo si è rifiutato di fornire le proprie generalità.

In totale, i Carabinieri hanno identificato 79 persone ed eseguito verifiche su 23 veicoli.

