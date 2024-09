NAPOLI (ITALPRESS) – A Grumo Nevano i Carabinieri della locale stazione, in collaborazione con i colleghi del Nil e del Nas di Napoli, hanno effettuato un controllo in una casa famiglia. Denunciato il responsabile della struttura, per lui anche sanzioni per un totale di 18 mila euro.

I Carabinieri hanno accertato e contestato l’omessa visita medica dei lavoratori e la loro non formazione e il mancato aggiornamento del Documento Valutazione Rischi relativo alla sicurezza. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

