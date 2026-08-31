Controlli Adm-Gdf all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, valuta non dichiarata per 500mila euro

ROMA (ITALPRESS) – Bilancio positivo per le attività condotte dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza in servizio presso l’Aeroporto internazionale “Il Caravaggio” di Bergamo Orio al Serio nei primi sette mesi dell’anno.

Nell’ambito del monitoraggio delle rotte considerate più a rischio di contrabbando, si legge in una nota, “è stata individuata un’assistente di volo che aveva ingegnosamente occultato due orologi Rolex e un anello Cartier, nascondendoli in un marsupio sotto la gonna dell’uniforme di volo. Tale condotta ha configurato una evasione di diritti per oltre 9.000 euro”.

In ambito valutario, “l’azione congiunta svolta sui varchi doganali, anche con il supporto del cash dog per la ricerca della valuta, ha permesso di effettuare controlli per un ammontare complessivo di valuta trasportata superiore ai tre milioni di euro e di contestare 275 violazioni amministrative per la detenzione di denaro contante non dichiarato superiore al limite consentito di 10.000 euro, per un totale di quasi 500.000. Parte delle violazioni sono state sanate contestualmente all’accertamento, mentre le restanti somme non dichiarate sono state oggetto di sequestro, consentendo di versare all’erario un importo complessivo superiore ai 200.000 euro”.

L’attività di contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati esteri ha permesso “il sequestro di 989 kg di tabacco e, di conseguenza, la redazione di 83 verbali di constatazione di violazione amministrativa per quantitativi inferiori ai 15 kg e la trasmissione di 33 notizie di reato per quantitativi eccedenti i 15 kg oltre la franchigia”, prosegue la nota. I controlli in materia di prevenzione e repressione dei reati legati al traffico di stupefacenti hanno portato al “sequestro di 854 grammi di sostanze vietate quali cocaina, eroina e derivati dalla cannabis”. Inoltre “sono state sequestrate 420 compresse di farmaci per le disfunzioni erettili e 18 confezioni di un noto farmaco per la cura del diabete che risulta anche estremamente efficace per la riduzione del peso corporeo, ma pericoloso per la salute”. Si segnalano anche “i sequestri di 1013 capi di abbigliamento, calzature e accessori di pelletteria, profumi e cosmetici dei più noti marchi di lusso, contenuti all’interno dei bagagli di quattro persone provenienti dalla Turchia”. Rilevanti anche i risultati conseguiti in materia di sicurezza alimentare e sanitaria che hanno consentito “il sequestro e la distruzione di più di 1500 kg di prodotti di origine animale, privi di certificazione, tra cui carni, prodotti lattiero-caseari e pesce, oltre a 312 kg di prodotti di origine vegetale non conformi”.

– Foto ufficio stampa ADM –

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