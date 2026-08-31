Controlli a tutela dei consumatori nella Locride, sequestrati circa 91 kg di prodotti ittici non tracciati in un ristorante

VIBO VALENTIA (ITALPRESS) – Nell’ambito delle attività di controllo in materia di tutela della tracciabilità ittica, volti a garantire la trasparenza del pescato dalla cattura alla vendita, disposte dal Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, i militari della Sezione Operativa Navale di Roccella Jonica, sottoponevano ad ispezione un ristorante sito in Marina di Gioiosa Ionica (RC).

Immediatamente dopo l’accesso, i militari rilevavano gravi carenze igienico sanitarie sia nei locali adibiti alla conservazione e lavorazione degli alimenti, sia del personale addetto alla cucina; constatata la gravità della situazione, prontamente veniva attivata l’ASL di competenza. I finanzieri procedevano quindi al sequestro di circa 91 chili di prodotti ittici non tracciati, sanzionando il titolare, contestualmente l’ASL procedeva a sua volta redigendo prescrizioni obbligatorie ed elevando le dovute sanzioni.

– Foto ufficio stampa GDF –

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