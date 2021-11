Contratto servizio Amg-Comune Palermo, Butera: “Proroga in vista”

Proroga in vista per il contratto di servizio in scadenza il 3 dicembre di Amg Energia. "Stiamo giornalmente interagendo con l'Amministrazione comunale di Palermo per trovare una soluzione, che nel breve dovrebbe essere quella di una proroga, prevista da contratto", ha detto in una intervista all'Italpress il presidente Mario Butera. mrv/gtr/fsc/abr