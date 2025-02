Contratto elettrico, 312 euro di aumento e meno ore

ROMA (ITALPRESS) - Le associazioni di categoria e i sindacati hanno siglato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro di settore elettrico per il triennio 2025-2027. L’intesa coinvolge circa 60 mila addetti in quasi 130 aziende, e sarà sottoposta al voto nelle assemblee nei posti di lavoro per l'approvazione definitiva. L'aumento complessivo nel triennio è di 312 euro, sulla produttività saranno destinati 15 euro erogati per 14 mensilità, per ogni anno di vigenza del contratto. Come nei passati rinnovi contrattuali è confermato il modello di verifica dell’inflazione: in presenza di aumenti oltre le previsioni ISTAT, le quote di produttività saranno consolidate nelle quote minime. Previsti aumenti anche per il welfare contrattuale. La grande novità di questo rinnovo è la riduzione dell'orario di lavoro che porta, su base annuale, ad avere 3 mezze giornate libere in più. Per i neo assunti si riduce il tempo, che passa da 6 a 3 anni, per iniziare a maturare le ferie aggiuntive dalle iniziali 20 alle 24 finali. Aumentano anche le ore destinate al diritto individuale alla formazione, che passano dalle attuali 40 a 50 nel triennio. /gtr