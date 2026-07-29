ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito delle iniziative realizzate nella cornice europea e con il coordinamento dell’Agenzia Frontex, è stata portata a termine un’operazione congiunta di rimpatrio con un volo charter diretto a Lagos, in Nigeria, organizzato dall’Italia. All’operazione hanno aderito, quali Stati membri UE, Cipro, Irlanda e Polonia. A bordo del charter erano presenti 32 stranieri di nazionalità nigeriana, di cui 18 espulsi dall’Italia, 7 da Cipro, 6 dall’Irlanda e 1 dalla Polonia. Gli espulsi erano scortati da personale specializzato.

Il volo è partito dallo scalo aereo di Trieste, dove sono stati imbarcati 9 stranieri trattenuti al CPR di Gradisca d’Isonzo (GO).

In seguito, il velivolo ha fatto scalo all’aeroporto di Roma – Fiumicino per consentire l’imbarco dei restanti stranieri provenienti dai CPR di Bari, Brindisi, Palazzo San Gervasio – Potenza e Roma, oltre a quelli accompagnati dagli altri Stati membri partecipanti.

Gli stranieri rimpatriati hanno pregiudizi di polizia e precedenti penali, in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio.

L’operazione è stata resa possibile anche grazie all’ottima collaborazione con l’Ambasciata della Nigeria a Roma, che favorisce l’identificazione dei propri cittadini mediante intervista consolare nelle strutture carcerarie e di trattenimento.

Le operazioni di rimpatrio con il volo charter organizzate dall’Italia verso la Nigeria salgono a 5 nel 2026; le stesse hanno consentito l’allontanamento complessivo di 182 stranieri. Nel corso del 2025 erano state portate a termine 6 operazioni, sempre con voli charter, che hanno consentito il rimpatrio di 153 cittadini nigeriani.

– foto: screenshot da video ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

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