Contrasto ai traffici illeciti transnazionali, sequestrati 28 kg di argento all’aeroporto di Fiumicino

ROMA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, hanno sottoposto a sequestro 28 chilogrammi di argento e denunciato un passeggero di nazionalità bengalese presso lo scalo aeroportuale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino.

Il viaggiatore, in partenza per Dhaka (Bangladesh) via Istanbul (Turchia), è stato selezionato per un controllo doganale mirato dai militari del Gruppo di Fiumicino e dal personale dell’ADM, all’esito di una preventiva attività info-investigativa sui flussi dei passeggeri in transito.

L’approfondimento ispettivo, eseguito tramite scansione radiogena e successiva apertura dei quattro bagagli da stiva intestati all’uomo, ha permesso di rinvenire l’ingente partita di preziosi (costituita da monili e altri articoli) suddivisa in più involucri di plastica, per un valore complessivo stimato in oltre 36.000 euro.

Il passeggero non è stato in grado di fornire alcuna documentazione che giustificasse la provenienza dei preziosi né i prescritti titoli autorizzativi al trasporto transfrontaliero. Al termine degli accertamenti di rito, l’uomo è stato deferito a piede libero alla Procura della Repubblica per l’ipotesi di reato di ricettazione, con contestuale sequestro probatorio dei beni, successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

– Foto di repertorio GDF –

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