ROMA (ITALPRESS) – “Una legge elettorale è assolutamente urgente”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo all’assemblea Verso il polo progressista a Roma. “Lo dirò forte alla maggioranza di centrodestra: volete discutere di riforme istituzionali e siete in buona fede? Allora subito mettiamoci intorno a un tavolo – prosegue – ragioniamo insieme su una legge elettorale che assicuri adeguata rappresentatività soprattutto oggi che abbiamo ridotto il numero dei parlamentari”. Per Conte “dobbiamo interrogarci su come superare questa legge elettorale e assicurare un miglior funzionamento alle nostre istituzioni. Dobbiamo confrontarci su un percorso di riforme che non sia avventuroso”.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com