LIBIA, CONTE “SIAMO MODERATAMENTE OTTIMISTI”

“Siamo moderatamente ottimisti, confidiamo che possa essere una tappa importante per avviare a una soluzione pacifica la crisi libica e per avviare quel processo politico per il quale l’Italia ha sempre lavorato con chiarezza e determinazione”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a Berlino per la Conferenza sulla Libia.

“L’Europa non è arrivata tardi noi ci siamo sempre stati, siamo il paese più vicino alla Libia e il più interessato al dossier, diciamo che nelle ultime fasi l’Ue sta maturando la grande convinzione che su questi dossier bisogna muoversi con la massima determinazione e con una voce sola”, ha aggiunto Conte, commentando le dichiarazioni di Al Serraj che ha parlato di una Europa arrivata tardi sul dossier libico.