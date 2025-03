MILANO (ITALPRESS) – “Il lavoro va sempre retribuito, l’esperienza non può essere una scusa per non pagare i giovani. Per questo vogliamo eliminare stage e tirocini gratuiti, garantire il riscatto gratuito della laurea e dare incentivi concreti all’imprenditoria giovanile”. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in un videomessaggio trasmesso a una conferenza del partito a Milano sui giovani europei.

Conte ha sottolineato la necessità di offrire stabilità alle nuove generazioni per consentire loro di costruire il proprio futuro con fiducia. Tra le proposte avanzate, anche l’estensione del diritto di voto ai sedicenni: “Dare ai ragazzi la possibilità di partecipare attivamente alla vita politica significa trasmettere loro fiducia e responsabilità, farli sentire parte integrante della società”.

Il leader M5S ha poi criticato duramente la scelta dell’Unione Europea di destinare “oltre 800 miliardi in un piano di riarmo”, definendola una strategia miope: “Che messaggio si sta dando ai giovani? Un’Europa che si proclama paladina della pace e dei diritti non può scegliere di potenziare l’industria bellica anziché investire su istruzione, lavoro e opportunità. Noi diciamo con forza che la vera sicurezza e il vero progresso passano dai giovani, non dalle nuove armi”.

