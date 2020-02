“Oggi abbiamo posto le basi per asfaltare la strada del riscatto, per fare crescere in un ambiente più favorevole le imprese e le generazioni future, per consentire all’imprenditoria femminile di potersi sviluppare, per liberare le molteplici energie culturali, economiche e sociali che sono al Sud”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso della presentazione del “Piano per il Sud” insieme al ministro per il Sud Giuseppe Provenzano e al ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. “La clausola del 34% – ha continuato spiegando alcuni punti del Piano – è una svolta economica, sociale e culturale. Da ora in poi ogni investimento pubblico deve dedicare al Sud il 34% della spesa. È un vincolo per chi verrà dopo di noi. Il Sud deve essere il terreno del green new deal. Con il mio governo – ha sottolineato Conte – siamo molto attenti a perseguire una politica di neutralità carbonica al 2050. È un obiettivo ambizioso e impegnativo, non sarà facile raggiungerlo e coinvolgere tutti, in Europa e nel mondo”.

“Questa sfida si vince tutti insieme. L’Europa deve assumere una posizione di leadership nel mondo su questa frontiera del green new deal e sui cambiamenti climatici. Anche in questa terra di Calabria e del Sud possiamo sprigionare l’abbraccio tra economia ed ecologia”. Per il premier “il rilancio e il riscatto del Sud non possono non passare dal miglioramento delle infrastrutture. Sono previsti 33 miliardi di investimenti in opere appaltabili, entro il 2021. Abbiamo un contratto di programma Anas e Rfi molto corposo. La distanza tra Roma e Reggio Calabria – ha detto rivolgendosi anche agli studenti presenti – è 700 km, Roma-Torino invece 690 km. Perché da Roma a Torino impiego poco più di quattro ore mentre per Reggio cinque e più ore? Stiamo lavorando per portare a quattro ore il tempo di percorrenza dei treni da Roma a Reggio Calabria e vogliamo migliorare anche i servizi. Stiamo lavorando anche per l’alta velocità al Sud. Non vogliamo un’Italia a due velocità. Favoriremo anche – ha proseguito – un intervento per i comuni. Abbiamo stanziato 825 milioni per cinque anni. La spesa più efficace che viene subito cantierizzata è quella offerta ai comuni. Per 404 comuni della Calabria ci sono già 23,5 milioni da spendere adesso, nel 2020”.

Sull’occupazione femminile, Conte ha aggiunto: “Abbiamo previsto uno sgravio al 100% di durata pluriennale. Vogliamo favorire l’occupazione femminile e offrire la possibilità di trasformare i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Abbiamo favorito i giovani imprenditori che vogliono rimanere al Sud, estendendo la misura ‘Resto al Sud’ e rilanciando il fondo ‘Cresci al Sud’. Un altro strumento sono i contratti istituzionali di sviluppo. Li stiamo applicando in varie aree e li porteremo anche in Calabria. Andremo a finanziare progetti sollecitando capacità progettuale e proposte delle comunità locali. Dobbiamo perseguire questa politica, che offra un lavoro di squadra, un clima operoso. Una politica che si fonda sull’impegno serio e che non si distrae rispetto alle polemiche. Per le risorse finanziarie sono abbastanza tranquillo. Le risorse le abbiamo. Quello che non siamo riusciti a fare fin qui è spenderle bene”. Conte rivolgendosi agli studenti che hanno partecipato all’incontro, ha concluso: “Siate sempre orgogliosi della vostra terra e delle vostre origini”.

(ITALPRESS).