ROMA (ITALPRESS) – “Il Pd sembra il centro per l’impiego di coloro che hanno cambiato casacca”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenuto ad “Agorà estate” su Raitre. “Letta mi ha molto colpito quando è intervenuto da Parigi e ha chiesto l’investitura da segretario: nel suo programma c’era il progetto di una riforma dei regolamenti parlamentari per contrastare i cambi di casacca. Adesso vedo un Pd che è diventato una sorta di ufficio di collocamento per coloro che hanno cambiato”. per questo, spiega, la candidatura di Di Maio “non mi sorprende: che facciano, sono legittime scelte di cui risponderanno agli elettori”. Per quanto riguarda la formazione delle liste del M5s, ha detto COnte, “le parlamentarie le dobbiamo fare assolutamente”. “E’ un passaggio significativo e importante, rientra nei nostri criteri di democrazia diretta e partecipata il fatto di poter dare agli iscritti la possibilità di potersi esprimere, dando indicazioni per quanto riguarda la scelta dei candidati”, ha spiegato.

– Foto Agenziafotogramma.it –

