Conte “Minacce a Carabinieri vergogna, non basta convocare ambasciatore Israele”

NAPOLI (ITALPRESS) - "È una cosa vergognosa e inaccettabile che dei nostri militari, dei nostri carabinieri, siano stati fatti inginocchiare da un colono israeliano, un privato cittadino. Minacciati con le armi dei nostri militari che portano alta la bandiera italiana. So che il ministro Tajani ha convocato l'ambasciatore israeliano, ma non basta. Anche perché questo governo si è sempre voltato dall'altra parte rispetto alle aggressioni, alle violenze che vengono consumate da tempo, da anni nel territorio occupato della Cisgiordania. Cosa vuol fare? Vuol farsi sentire e condannare tutto questo?". Lo dice il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti alla Domus Ars di Napoli, a margine della presentazione del Rapporto Svimez 2025 sull'economia e la società del Mezzogiorno. Per il leader pentastellato l'episodio dei carabinieri costretti da un colono a inginocchiarsi in Cisgiordania "è una vergogna". "Veniamo già da un silenzio complice di un genocidio, adesso si aggiungono anche questi schiaffi, queste vergogne ai nostri contingenti e noi li accettiamo", attacca Conte.