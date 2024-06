Conte “In piazza con il Tricolore per dire no a clima intimidazione”

Conte “In piazza con il Tricolore per dire no a clima intimidazione”

ROMA (ITALPRESS) - "Ieri è stata scritta una delle pagine più brutte della storia del Parlamento. Scenderemo con i Tricolori in piazza martedì prossimo 18 giugno a Roma, piazza Santi Apostoli, e ci ritroveremo con le altre forze di opposizione per ribadire il nostro no all'autonomia differenziata, a questo clima intimidatorio, a queste aggressioni". Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in un video sui social. ads/mrv