“Per realizzare il nuovo corso il Movimento 5 Stelle ha fatto un grande lavoro. Quello che è più importante è la carta dei principi e dei valori. Prima di tutto c’è un approccio integralmente ecologico, c’è l’accesso alla conoscenza e agli strumenti digitali e poi la giustizia sociale”. Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” di Italpress. “Abbiamo dato un importante contributo per disegnare la manovra di bilancio e siamo soddisfatti, è un grande volano per la crescita economica. Il superbonus è estato esteso, il tetto Isee è stato superato, il reddito di cittadinanza è stato rifinanziato, abbiamo operato vincoli per contrastare gli abusi e introdotto meccanismi per incrociare domanda e offerta di lavoro. Poi c’è la riforma fiscale. Ci ha deluso l’assenza di segni reali al contrasto dell’evasione fiscale. La direzione per abbassare le tasse è recuperare l’economia sommersa, circa 100-130 miliardi l’anno, un tesoro che dobbiamo mettere a disposizione di tutti italiani. Noi – spiega Conte – abbiamo introdotto il cashback che ha portato a un processo di digitalizzazione con lo Spid all’uso di App Io, realizzando piattaforme che favoriscono la tracciabilità. Adesso sento dire che le forze di centrodestra si sono date appuntamento per concordare l’elevazione della soglia del contante. Questo vuol dire andare indietro nel passato e agevolare il malaffare”. Per quanto riguarda il lavoro, Conte sottolinea il successo del fondo per le nuove competenze istituito durante i suoi governi e ha definito il Pil al 6% come qualcosa di più di un mero rimbalzo tecnico, ricordando però l’importanza della distribuzione della ricchezza per evitare conflitti sociali. “Abbiamo incontrato poco fa i sindacati – continua – ed è stato un momento importante, la finestra di dialogo con le parti sociali è sempre aperta. Abbiamo affrontato il tema della riforma del Patto di stabilità e di crescita; il tema della sicurezza sul lavoro rispetto al quale noi abbiamo una proposta di legge, istituire una Procura nazionale per gli infortuni al fine di prevenire e intervenire con chiarezza; il tema della precarietà del lavoro soprattutto per le fasce più deboli, giovani e donne; di istituire una pensione di garanzia per i giovani e introdurre maggiori tutele per le donne”. Il Recovery “è un tesoro per tutta la comunità nazionale. Il primo pensiero dopo aver vinto la battaglia del Pnrr è stato quello di spendere bene i fondi. Farlo è un dovere morale oltre che politico, e soprattutto nei tempi previsti, entro il 2026. Dobbiamo dimostrare che l’Italia sta cambiando direzione di marcia per quanto riguarda la sua capacità di spesa amministrativa. Non dobbiamo lasciare soli i singoli centri di spesa ma creare un cruscotto pubblico in cui tutti i soggetti possano intervenire per controllare il cronoprogramma. Draghi mi ha assicurato che condivide tale prospettiva e stanno lavorando per realizzare questa piattaforma”, dice Conte che, sul futuro inquilino del Quirinale, non ha voluto fare nomi. “Adesso non ha senso farlo. L’importante è confrontarsi con le forze politiche, il Presidente della Repubblica è una figura di garanzia per tutti i cittadini non solo per i gruppi politici”, sottolinea confermando il dialogo di intesa con il Pd. “La prospettiva è di costruire un campo progressista di azione dove ci sia spazio per una proposta politica in sintonia nel rispetto della nostra autonomia e della valutazione indipendente. L’obiettivo è il gradimento della maggioranza degli elettori”. Il presidente M5S pone anche l’accento sull’importanza della transizione ecologica: “Per noi è alla base della democrazia. Con i super bonus stiamo promuovendo la rigenerazione urbana a costo zero per tutti i cittadini e le comunità energetiche. Si tratta di riconvertire l’intero ciclo produttivo e industriale del Paese e non solo del nostro. Serve un lavoro corale e dobbiamo abbracciare una nuova cultura che parte dalla progettazione di una nuova produzione, dell’economia circolare e si ponga la prospettiva di non avere scarti e rifiuti ma di creare un ciclo continuo”.

In conclusione, Conte ribadisce il lavoro del Movimento a sostegno del Governo Draghi: “dobbiamo continuare la campagna vaccinale, la terza dose è importante, la popolazione deve comprendere che finché c’è la pandemia dobbiamo contrastarla nel modo scientificamente più intelligente, dobbiamo guardare al domani. Per questo Natale auguro che ci sia tanta speranza per migliorare il nostro Paese, dobbiamo essere orgogliosi per i sacrifici fatti, dobbiamo essere ottimisti”.

