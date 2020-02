“Il presidente ci sta lavorando, non mi piace parlare di prescrizione ma di riforma del processo penale, quindi sulla prescrizione mi addormento sereno la sera e mi sveglio la mattina e non penso solo alla prescrizione. Mi preoccupo di accelerare i tempi della giustizia penale. E’ un tavolo che va avanti, mai interrotto nè sospeso. Già in settimana fisserò un nuovo incontro, continueremo a lavorare per trovare una soluzione, per completare l’accordo su tutti gli aspetti della riforma e troveremo sulla prescrizione una soluzione”. Così il premier Giuseppe Conte parlando con i giornalisti dopo la presentazione di COP26 e l’incontro con il primo ministro Boris Johnson. “Invito tutti a non rimanere abbarbicati a petizioni di principio. I cittadini vogliono un servizio giustizia che sia equo, efficiente e che garantisca la parità per tutti e l’uguaglianza davanti la legge”, ha aggiunto.

