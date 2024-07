Conte Bonin: “Emozione indescrivibile, dedico medaglia ai miei nonni”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - “L’emozione è indescrivibile, devo ancora realizzare tutto. La medaglia? La dedico ai miei nonni, sono quelli che hanno creduto di più in me”. Prime parole a Casa Italia da medagliato olimpico per Paolo Conte Bonin dopo il bronzo conquistato nella 4x100 stile libero ai Giochi di Parigi 2024. “È il punto di partenza per le gare e le manifestazioni future” aggiunge il debuttante 22enne veneto. xc9/glb/red