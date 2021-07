VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – L’Italia comincia con una medaglia d’oro i Campionati Mondiali Paralimpici in corso a Varsavia, riservati alla categoria C e alla sciabola a squadre. Il successo di giornata porta la firma di Consuelo Nora che ha conquistato il titolo iridato nella gara di spada femminile categoria C. L’azzurra ha prima superato 15-2 la portacolori della Georgia Diana Jishiashvili e poi ha battuto la padrona di casa Izabela Sopalska Rybak 10-9, bissando in questo modo il successo degli ultimi Campionati del Mondo a Cheongju nel 2019. Si è fermata al quarto posto, invece, la squadra di sciabola maschile composta da Nicola D’Ambra, Matteo Dei Rossi, Gianmarco Paolucci e Alberto Morelli. La formazione italiana aveva iniziato la giornata odierna vincendo contro la Francia con il punteggio di 45-37, poi in semifinale si è arresa al quartetto russo 45-34. Nella finale per il 3° e 4° posto è arrivata infine la sconfitta per 45-42 contro la Grecia.

In avvio di giornata si era interrotto nel tabellone degli 8 il percorso dei due azzurri impegnati nella gara di spada maschile cat. C. Il veterano William Russo è stato sconfitto dall’ucraino Dmitry Belyaev 15-3, mentre il giovane Leonardo Rigo, alla sua prima convocazione in nazionale, è uscito contro il russo Alexander Logutenko, in un assalto che si è chiuso sul punteggio di 15-10. Domani seconda e ultima giornata dei Campionati Mondiali: il programma prevede le prove di fioretto maschile e femminile cat. C e quella di sciabola femminile a squadre.

