REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Il Consorzio del Parmigiano Reggiano sarà protagonista al Sial, l’evento biennale b2b dedicato al food che si terrà a Parigi da domani a mercoledì 19 ottobre. Un’edizione che vede il patrocinio dello chef Mauro Colagreco, accomunato all’organizzazione del Sial dall’impegno per il cambiamento ambientale, etico, digitale e demografico del Pianeta. Per quest’anno sono attesi 7.020 espositori provenienti da 119 paesi, con oltre 400.000 prodotti alimentari esibiti.

L’appuntamento è tanto più importante se si considera che la Francia rappresenta per la Dop il primo export market UE e il secondo al mondo dopo gli Usa: nei primi nove mesi del 2022 sono infatti state 9.323 le tonnellate destinate al mercato d’Oltralpe, in aumento del +7,2% rispetto allo stesso periodo del 2021. Il tutto in una cornice economica che vede, nello stesso lasso di tempo, le vendite totali del Parmigiano Reggiano nel mondo crescere del +2,9%. “Siamo molto orgogliosi di poter rinnovare anche quest’anno la nostra partecipazione a questa importante manifestazione”, ha dichiarato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano. “Un evento dalla risonanza non solo nazionale, in quello che è il nostro primo mercato di riferimento nell’area UE, ma mondiale. Una dimensione internazionale in cui il Parmigiano Reggiano è sempre più proiettato, con una quota export di oltre il 45%. Parmigiano Reggiano si avvia sempre più a diventare un vero brand globale e il Consorzio sta lavorando assiduamente verso questo obiettivo”, ha aggiunto.

