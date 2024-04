Console Di Michele “Festino Palermo occasione per promuovere città”

NEW YORK (USA) (ITALPRESS) - NEW YORK (USA) (ITALPRESS) - "E' un evento che in realtà ne racchiude diversi. La Regione Siciliana e il Comune di Palermo hanno fatto una bellissima presentazione, insieme alla compagnia aerea Neos Air che a giugno aprirà un volo diretto Palermo-New York e quindi è un'ottima occasione per valorizzare il potenziale del turismo in Sicilia e a Palermo, in linea con il trend degli ultimi anni che vede la presenza americana nell'isola in crescita vertiginosa". Lo ha detto Fabrizio Di Michele, console di New York in occasione dei festeggiamenti per l'edizione numero 400 del Festino di Santa Rosalia a New York. "Ho ascoltato i dati dell'assessorato e si parla di quasi un milione di americani su 16 milioni di turisti nel 2023. Il potenziale di crescita è enorme. Abbiamo anche avuto una presentazione ad hoc da parte del sindaco di Palermo Lagalla del Festino di Santa Rosalia, la Santa Patrona di Palermo che tra i tanti siculo-americani è ancora molto venerata. Una grande giornata di cultura italiana, siciliana e italo-americana" conclude Di Michele. col/pc/mrv