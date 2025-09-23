ROMA (ITALPRESS) – Uno strumento innovativo che rafforza la collaborazione tra domanda pubblica e offerta privata per sviluppare gare più efficaci e mirate: è questo l’obiettivo della “Consultazione di mercato semestrale”, pensata da Consip per identificare in modo sempre più puntuale i fabbisogni delle amministrazioni e raccogliere le proposte delle imprese.

Con un approccio strutturato e organizzato in due momenti dell’anno (febbraio-aprile e settembre-novembre) – attraverso uno spazio dedicato sul sito www.consip.it – le amministrazioni potranno segnalare fabbisogni ed esigenze operative/progettuali, mentre le imprese potranno proporre nuovi prodotti, servizi e soluzioni, compilando gli appositi questionari.

Lo strumento rappresenta un valore anche per le piccole e medie imprese e le start-up, che trovano un canale diretto per presentare idee nuove e modelli di servizio non ancora consolidati, rendendo la Consultazione un volano per la crescita e la diffusione dell’innovazione.

I contributi raccolti e analizzati da Consip consentiranno di pianificare gare innovative, coerenti all’offerta di mercato e aderenti ai reali bisogni delle PA, oltre che alimentare un confronto continuo fra domanda pubblica e mercato privato.

La Consultazione rafforza la nuova stagione di dialogo e co-progettazione tra PA e imprese e si inserisce nel percorso di confronto e trasparenza – guidato dal Piano industriale 2025-28 di Consip – e già avviato con il Piano Gare annuale e il Market Day.

