Consiglio Ue, De Meo “All’Europa serve più unità per contare nel mondo”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Il Consiglio europeo della settimana scorsa conferma quelle difficoltà che l'Europa sta continuando ad avere nel trovare un'unità di intenti su tanti fronti, che gli permetterebbe di diventare ancora più forte, più credibile e soprattutto autorevole sullo scenario internazionale". Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Forza Italia, Salvatore De Meo, in un'intervista al Parlamento europeo di Strasburgo. "Sul quadro finanziario pluriennale non si è trovata un'intesa, la proposta irlandese va ancora al ribasso", ha spiegato l'eurodeputato, insistendo sulla proposta di mantenere vive le politiche tradizionali dell'Unione europea, come quella per il fondo di coesione e della Politica agricola comune (PAC), che secondo la proposta irlandese verrebbero inserite in un fondo unico. xf4/col5/gsl