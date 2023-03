NAPOLI (ITALPRESS) – Il Consiglio regionale della Campania è stato convocato nella seduta odierna per il question time. L’assise regionale presieduta dalla vice presidente Valeria Ciarambino ha affrontato diversi temi nelle interrogazioni poste alla giunta. Il consigliere regionale Luigi Cirillo (Più Europa), si è soffermato sulla criticità che si registano a Caivano (Napoli) dove non passa il trasporto pubblico locale per gli studenti. L’assessore regionale ai trasporti Antonio Marchiello ha risposto che “il soggetto affidatario del servizio, Air Campania, ha rappresentato che è disponibile ad affrontare la criticità, e dal 2 maggio prossimo assicurerà il collegamento attraverso la linea 03 Napoli-Caivano”. La consigliera Roberta Gaeta (Azione,Centro Democratico,Demos,Europa Verde) ha interrogato la giunta regionale sulla “Gara Consip per l’affidamento dei servizi museali integrati per il Parco archeologico di Ercolano”, che penalizzerebbe le guide turistiche abilitate e creerebbe un precedente “pericoloso” per gli altri comparti turistici della Campania .

L’assessore regionale al turismo, Felice Casucci, ha detto che “la giunta ha istituito oltre 2 anni fa un tavolo permanente con le guide turistiche, e sa anche che in questa vicenda specifica è stato fatto un risorso dalle guide turistiche che pende dinanzi al Tar Campania. Da questo ricorso emergono diverse situazioni delicate e bisognerà pertanto attendere la sentenza prevista a maggio per capire qual è la posizione anche della regione, che comunque conferma l’impegno a favore delle guide turistiche”. Il consigliere Michele Cammarano (M5S), ha interrogato l’esecutivo regionale sull'”Assistenza sanitaria nelle aree interne del Cilento”, in particolare sul ridimensionamento del presidio ospedaliero ospedaliero di Roccadaspide, in provincia di Salerno. L’assessore regionale Antonio Marchiello, in luogo del presidente della giunta, ha risposto che “la direzione generale Asl di Salerno ha rappresentato che il presidio ospedaliero di Roccadaspide pur rivestendo un ruolo fondamentale non rappresenta l’unica realtà del territorio a garantire l’assistenza sanitaria della popolazione delle aree interne. Al fine di migliorare i servizi la Asl di Salerno sta procedendo agli step necessari per far si che l’area interna Vallo di Diano oltre al riordino del sistema dei servizi di comunità complessa di cure primarie, assicuri l’implementazione della rete di farmacie di comunità, l’istituzione dell’infermiere di comunità e di famiglia, e che costituirà la soluzione efficace per le popolazione dei comuni delle aree interne”.

Il consigliere Michele Cammarano (M5S), ha chiesto invece chiarimenti sull’assistenza sanitaria nelle aree interne del Cilento, in particolare sul ridimensionamento del presidio ospedaliero ospedaliero di Roccadaspide, in provincia di Salerno. L’assessore Marchiello ha risposto che “la direzione generale Asl di Salerno ha rappresentato che il presidio ospedaliero di Roccadaspide pur rivestendo un ruolo fondamentale non rappresenta l’unica realtà del territorio a garantire l’assistenza sanitaria della popolazione delle aree interne. Al fine di migliorare i servizi la Asl di Salerno sta procedendo agli step necessari per far si che l’area interna Vallo di Diano oltre al riordino del sistema dei servizi di comunità complessa di cure primarie, assicuri l’implementazione della rete di farmacie di comunità, l’istituzione dell’infermiere di comunità e di famiglia, e che costituirà la soluzione efficace per le popolazione dei comuni delle aree interne”.

Il consigliere Vincenzo Santangelo (Italia Viva), ha interrogato la Giunta sulle “Problematiche Ufficio Territoriale del Genio Civile di Caserta”, in particolare sui ritardi in merito alle attività istituzionali e sull’accesso agli uffici concesso solo a distanza di mesi previa richiesta via mail o via pec. Marchiello ha risposto che “sull’accumulo di pratiche dovuto alla carenza di personale e dal protrarsi dell’emergenza pandemica, 1650 denunce a cui si aggiungono le pratiche telematiche, si evidenzia che tutte le pratiche cartacee sono state istruite, mentre per quelle telematiche si segue l’ordine cronologico, grazie alla stabilizzazione ad aprile 2021 di 14 Lsu. Sulla carenza dei profili tecnici la giunta – ha proseguito Marchiello – ha deliberato il 16 marzo scorso il reclutamento di personale di Categoria D con una convenzione con il Comune di Pozzuoli, per l’assunzione di 90 unità professionali”. Infine il consigliere regionale Nunzio Carpentieri (FdI), ha chiesto chiamenti sull’assegnazione della titolarità nel Dipartimento di Chirurgia vascolare ed angiologia del Distretto Asl Salerno 66″.

L’assessore Marchiello ha detto che “la direzione generale dell’Asl di Salerno ha rappresentato che in data 27 gennaio ha provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale l’Avviso per il conferimento dell’incarico a tempo indeterminato di specialista ambulatoriale nella branca di chirurgia vascolare ed angiologia per il Distretto sanitario 66. a seguito del citato avviso l’incarico – ha precisato Marchiello – è stato attribuito allo specialista avente diritto, e l’Asl riferisce anche che ha già riscontrato in data 10 marzo la richiesta oggi oggetto di interrogazione fornendo i medesimi chiarimenti”. L’interrogante nella replica ha detto che non ha ricevuto alcuna comunicazione in merito e che tuttavia farà i necessari controlli su quanto asserito dalla Asl nella risposta fornita dall’assessore.

– foto: xh6/Italpress

(ITALPRESS).