GENOVA (ITALPRESS) – “Oggi vengono consegnati due ulteriori nuovi treni dei 48 che rinnoveranno completamente la flotta regionale della Liguria. Al momento del nostro insediamento nel 2015 quella ligure era una delle flotte più obsolete a livello nazionale: grazie al Contratto di servizio, sottoscritto nel 2018, la nostra sarà una delle più moderne che corrono sui binari in Italia. Si tratta di un investimento importante che abbiamo fatto con decisione già a metà della passata legislatura, e che oggi sta dando i propri effetti in termini di efficienza e comodità per le tante persone che in Liguria usano il treno. A questo dobbiamo aggiungere gli sforzi che stiamo facendo sui grandi collegamenti: la linea con Roma ormai ne ha 16 al giorno, con la difficoltà di scendere sotto il tetto delle 5 ore su cui però stiamo evidentemente lavorando. Ci stiamo preparando al meglio a quello che sarà il vero big ben del trasporto su ferro della nostra regione, ovvero l’inaugurazione del Terzo valico”.

Così il presidente di Regione Liguria alla consegna dei due nuovi treni Pop che completano la flotta di questi convogli prevista per la Regione Liguria.

“Siamo molto soddisfatti di avere messo in circolazione gli ultimi treni ‘Pop’ nel pieno rispetto dei tempi previsti dal contratto firmato nel 2018 – aggiunge l’assessore ai Trasporti Gianni Berrino – Da ora in avanti fino al 2023 procederemo con la consegna dei ‘Rock’ cosicchè tra un anno e mezzo avremo tutti i 48 nuovi treni in circolazione, facendo così scendere l’età media della flotta circolante in Liguria a 4 anni e 6 mesi rispetto ai 26 anni del 2015. Tanta soddisfazione che si tramuta in un crescente consenso e gratificazione dei passeggeri che viaggiano sui nostri treni. Infatti, dai dati relativi alla Customer Satifaction di settembre, il 96% dei viaggiatori sono soddisfatti dei servizi offerti: nel dettaglio, rispetto allo stesso mese del 2020, si sono registrati consensi di miglioramento per quel che riguarda la puntualità, la pulizia, la sicurezza, il comfort e l’informazione a bordo”.

