GENOVA (ITALPRESS) – E’ ripartito oggi il format “Dreamers” di Orientamenti, un’occasione di incontro con i protagonisti del mondo dell’industria a quello dello spettacolo, passando per lo sport e la finanza. Uomini e donne che con intuito, costanza, impegno e passione sono riusciti a realizzare i loro sogni e che possono, con il loro esempio, ispirare i giovani. Oggi, al Teatro della Tosse di Genova, più di 300 studenti hanno potuto conoscere e confrontarsi con Oscar Farinetti, l’uomo dietro il successo di Unieuro, Eataly e Green Pea. Durante l’incontro i ragazzi hanno scoperto, anche attraverso domande dirette, come ha trasformato i suoi sogni in realtà, superando sfide e raggiungendo obiettivi ambiziosi. “L’incontro di oggi, che apre un ciclo che ci porterà alla grande convention di “Orientamenti”, è particolarmente importante per due motivi: per prima cosa, al di là della sua capacità straordinaria di eloquio Oscar, è la dimostrazione che non c’è mai fine alla possibilità di costruire qualcosa di nuovo nella nostra economia, anche nel settore agroalimentare – dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Ma c’è anche una ragione più profonda: questo lunedì apre la settimana della celebrazione del 25 aprile, della liberazione e della sconfitta del nazifascismo, e nei discorsi di Oscar ho sempre sentito un’interpretazione originale dell’antifascismo, della nuova Costituzione, della guerra di Liberazione e dei diritti di cui tutti noi godiamo. Non come un diritto acquisto ma come un’assunzione di responsabilità”.

“Dopo il successo dei Dreamers al Festival Orientamenti abbiamo deciso di ampliare ancora questo format – dichiara l’assessore regionale all’Orientamento e alla Formazione -. Partendo da questo primo appuntamento, nei prossimi mesi porteremo testimonial significativi nelle diverse province della Liguria confermando la nostra volontà di essere accanto ai giovani di tutta la regione e accompagnarli nelle loro scelte durante l’intero anno”. “Proseguiamo questo format di grande successo su tutto il territorio ligure con l’obiettivo di aiutare e sostenere i docenti e le famiglie nel difficile ruolo di orientare gli studenti e le studentesse – commenta l’assessore regionale alla Scuola – Con Orientamenti vogliamo che i nostri ragazzi coltivino i propri talenti e inseguano i propri sogni perchè una società composta da persone realizzate è una società felice”.

foto: ufficio stampa Regione Liguria

(ITALPRESS).