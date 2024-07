ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA Sestino Giacomoni sottolinea l’importanza del lavoro svolto da Consap in sinergia con il Governo e con il Parlamento sul Fondo Studio.

“Ci tengo ad esprimere i miei più sentiti ringraziamenti – dichiara il presidente Giacomoni – alla Commissione Cultura, scienza e istruzione, presieduta dall’onorevole Federico Mollicone, al Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, al Ministro dell’Università e della ricerca, Annamaria Bernini, al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed a palazzo Chigi, che hanno sostenuto l’emendamento che consentirà di applicare la garanzia dello Stato ai prestiti del Fondo per gli studenti meritevoli. Si tratta di un grande risultato che consentirà a Consap SpA di mettere in atto il rilancio e il potenziamento del Fondo Studio”.

“Il Fondo per il credito ai giovani, cosiddetto Fondo Studio – spiega il presidente – è stato istituito presso Consap nel 2010 durante il Governo Berlusconi e voluto dall’attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ai tempi ministro della Gioventù, per garantire l’accesso al credito bancario agli studenti meritevoli. E, in occasione dei 30 anni di Consap a novembre scorso, è stato lo stesso Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ci ha invitato ad apportare modifiche e migliorie al Fondo, nella speranza che si possa dare l’opportunità al nostro Paese di crescere ed evolversi attraverso la formazione dei giovani meritevoli, che ora possono investire nel proprio futuro anche se non hanno le possibilità economiche per farlo”.

“Appena il provvedimento verrà approvato definitivamente dal Parlamento – conclude Giacomoni – convocheremo presso Consap il tavolo che abbiamo istituito con ABI e CDP per far sì che tutte le banche possano erogare in tempi celeri il credito agli studenti meritevoli, con la garanzia di ultima istanza dello Stato, infatti le banche non dovranno fare accantonamenti e potranno concedere i prestiti ai giovani alle condizioni migliori. Consap proseguirà il suo impegno per la completa digitalizzazione delle procedure. Si tratta, indubbiamente, di uno strumento fondamentale per il Sistema Paese: l’agevolazione all’accesso del credito farà crescere non solo il numero degli studenti e dei laureati, ma anche in prospettiva l’economia italiana”.

