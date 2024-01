ROMA (ITALPRESS) – Ricorre il 24 gennaio la giornata mondiale dell’educazione, stabilita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2018.

«Come sostenuto dall’ONU, l’educazione deve essere inclusiva, equa e di qualità», ha sottolineato il presidente di Consap Sestino Giacomoni.

«Ogni individuo ha diritto all’istruzione ed è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona. Ricevere un’educazione significa imparare a ragionare, essere consapevoli delle proprie scelte, in altre parole essere liberi – ha aggiunto -. Da qui l’importanza di sostenere chi vuole intraprendere gli studi universitari sia attraverso borse di studio, che il Governo ha dichiarato giustamente di voler potenziare ed aumentare, sia rafforzando e rilanciando il Fondo per lo Studio degli studenti meritevoli, gestito da Consap. L’obiettivo del Fondo è quello di favorire l’accesso al credito ai giovani meritevoli, in modo da poter affrontare, in maniera autonoma, anche il percorso formativo universitario e post universitario».

Uno degli obiettivi prioritari del Governo, ribaditi più volte dal presidente del Consiglio dei Ministri, è quello di supportare i giovani e il merito ed il Fondo per lo Studio, per sua natura, è uno strumento fondamentale per garantire ai giovani meritevoli un percorso formativo post diploma.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel messaggio inviato recentemente in occasione del trentennale di Consap, ha dichiarato che “il Fondo per gli studenti meritevoli è uno strumento che il Governo intende rilanciare e potenziare”.

«Consap, seguendo queste indicazioni – dichiara Giacomoni -, sta collaborando con il Dipartimento per le politiche giovanili, con il Ministero dell’istruzione e del merito, con il Ministero dell’università e della ricerca, con l’Abi e con CDP, per potenziare il Fondo per lo Studio, con una serie di proposte migliorative, volte a semplificare le procedure, ad ampliare la platea dei beneficiari ed a potenziare la garanzia offerta».

«La giornata mondiale dell’educazione – conclude il presidente di Consap – è l’occasione giusta per rafforzare questo strumento che sostiene concretamente i giovani e le loro famiglie nel percorso educativo».

