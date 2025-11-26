Connessioni Mediterranee, a Reggio Calabria due giorni di confronto su infrastrutture, fondi UE e futuro del Sud

ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo bilancio dell’Unione Europea, le politiche di coesione, il PNRR e le risorse destinate al Mezzogiorno saranno al centro del dibattito nazionale con Connessioni Mediterranee, la due giorni promossa da L’AltraVoce e Feuromed con il Parlamento Europeo e la Commissione Europea. L’appuntamento è in programma il 28 e 29 novembre al MArRC – Museo Archeologico di Reggio Calabria.

L’iniziativa punta a rileggere il ruolo del Sud come snodo strategico tra Europa e Mediterraneo e riunirà numerosi protagonisti delle istituzioni nazionali ed europee insieme a top manager, nonché rappresentanti del mondo universitario e associativo. Tra i protagonisti: il vicepresidente della Commissione Europea e commissario per la Politica regionale e di coesione, Raffaele Fitto; il vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini; il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Coesione Internazionale, Antonio Tajani; il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti; la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno; il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto; il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà e il sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi.

Al centro del dibattito, la necessità di definire una rotta comune per rilanciare la funzione strategica delle infrastrutture nel Mezzogiorno, potenziare i corridoi mediterranei e sfruttare appieno le opportunità offerte dai fondi europei, con un’attenzione particolare all’impatto sulle nuove generazioni. “Siamo convinti che valorizzare le migliori energie e proposte del Mezzogiorno – cuore del Mediterraneo – sia essenziale perché il Sud diventi un interlocutore fondamentale tra il Paese e l’UE, contribuendo al rafforzamento delle interconnessioni indispensabili alla crescita e allo sviluppo”, sottolinea Alessandro Barbano, direttore de L’AltraVoce. Un dibattito a tutto campo, dunque, che da Reggio Calabria mira a parlare all’intero Paese e oltre i confini nazionali, riportando al centro dell’agenda politica il ruolo strategico del Sud nell’Europa di oggi e di domani.

