Confindustria Romania, Andrea Allocco approda alla presidenza

BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) - Andrea Allocco è il nuovo presidente di Confindustria Romania. L’ha eletto l’assemblea dell’Associazione, e succede a Giulio Bertola, che ne era alla guida dal 2020. Allocco, già protagonista negli ultimi tre anni della vita associativa come stretto consigliere presidenziale di Bertola, è ingegnere e general manager di Technology Reply in Romania. sat/gtr