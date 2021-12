MILANO (ITALPRESS) – Stretta sul portafoglio degli italiani dovuta alla recrudescenza del virus e al balzo dell’inflazione, che li costringe a rivedere i budget di spesa per lo shopping natalizio.

«Prevediamo un calo per gli acquisti natalizi – dichiara Mario Resca, presidente Confimprese, commentanto dati Innovation Team-Cerved per il Centro studi Confimprese -. Quest’anno il budget destinato allo shopping di Natale si ridurrà a circa 274 euro contro i 313 del 2020. Sulle previsioni di spesa degli italiani incidono sia il pessimismo per i prossimi mesi, tornato ai livelli di febbraio/marzo di quest’anno, sia gli acquisti effettuati durante il Black friday, in cui quasi una famiglia su tre ha approfittato degli sconti per comprare i regali e per il 24,2% questo ha avuto un impatto consistente sugli acquisti natalizi».

Abbigliamento e accessori le categorie merceologiche su cui si concentreranno le spese natalizie del 57,8% delle famiglie, seguono i prodotti beauty (55,8%) e i giochi per bambini (31,7%). Il canale online rimane al primo posto anche per gli acquisti natalizi di quest’anno, con Amazon e gli altri marketplace generalisti che rappresentano il punto di riferimento di più di una famiglia su tre. Tuttavia, il peso dell’online appare ridimensionato rispetto a un anno fa, quando le restrizioni alla mobilità e le zone rosse hanno imposto numerose limitazioni allo shopping nei luoghi fisici.

