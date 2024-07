PALERMO (ITALPRESS) – Un riconoscimento per l’impegno dell’Esercito al fianco della comunità studentesca, seguendo la stella polare dell’altruismo e mantenendosi in prima linea anche in momenti estremamente difficili come quello legato alla pandemia: il lavoro incessante del generale di Corpo d’Armata Maurizio Angelo Scardino gli è valso il conferimento del titolo di Benemerito dell’Università di Palermo. Alla cerimonia, svoltasi a Palazzo Steri, hanno preso parte le autorità militari del territorio: Scardino ha ricevuto come onorificenze una targa, una pergamena, il sigillo dell’ateneo e il diploma di Socio onorari della Società italiana di Storia della Medicina.

“Sono stati cinque anni molto intensi, nei quali ho trovato terreno fertile per costruire sistemi che dessero un valore aggiunto alla città – sottolinea il generale -. L’altruismo per un servitore dello Stato deve essere un faro quotidiano: il mio mandato sta per volgere al termine e non sarei stato sereno se non avessi lasciato qualcosa alla comunità. Ho voluto dare un contributo attivo e sono venuti fuori progetti di ampio respiro: Palermo viene spesso sottovalutata, ma io ho trovato qui una capitale della cultura e dell’innovazione. Questa comunità ha potenzialità enormi e l’Università è una fucina di talenti: a guidare l’esercito è stato il dovere di fare qualcosa per la collettività”.

Il rettore Massimo Midiri evidenzia come Scardino sia “un autentico amico dell’Università: da sempre ha mostrato attenzione alle vicende dei ragazzi e con spirito di servizio ha messo a disposizione tutto quello che era nelle sue possibilità per fare in modo che le conoscenze e i contatti dell’esercito facessero parte anche dell’ateneo. Questo Benemerito è un premio per la vicinanza e l’affidabilità alla struttura universitaria: Scardino ha sempre condiviso l’idea che gli enti collaborino tra loro e creino sviluppo”.

