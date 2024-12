ROMA (ITALPRESS) – Seconda vittoria rotonda per la Prosecco Doc Imoco Conegliano nel Mondiale per Club femminile di pallavolo. Le campionesse d’Europa venete, questa notte, ad Hangzhou, in Cina, hanno piegato per 3-0 le vietnamite del LP Bank Ninh Binh. Questi i parziali del match: 25-16 25-8 25-15. Grazie a questa affermazione il team di coach Daniele Santarelli ha ottenuto con un turno d’anticipo rispetto alla fine del girone B di questa kermesse iridata il pass per le semifinali (in scena sabato). Venerdì, alle 8 italiane, l’ultimo impegno della Pool del Conegliano, opposto alle campionesse asiatiche del NEC Red Rockets Kawasaki.

Battuta d’arresto nella seconda uscita invece per la Numia Vero Volley Milano. Paola Egonu, Alessia Orro e compagne, vicecampionesse continentali, si sono arrese, per 3-0, di fronte alle padrone di casa del Tianjin Bohai Bank. Questi i parziali del match: 25-21 25-22 25-23. Dopo questo ko, per la squadra di coach Lavarini sarà decisiva l’ultima sfida di questo Girone A, in scena domani. Alle 12.30 italiane, Milano sfiderà le egiziane dello Zamalek Sporting Club: match determinante per l’accesso alle semifinali del torneo iridato.

