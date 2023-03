BARI (ITALPRESS) – La Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, insediata presso il Consiglio regionale della Puglia, ha promosso il bando di concorso “Mi impegno per la legalità”, tramite la Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale. La cerimonia di premiazione si terrà lunedì 20 marzo, alle 10, in diretta streaming sul sito del Consiglio regionale della Puglia “Consiglio in diretta – Sedute Commissioni” al seguente link https://www.consiglio.puglia.it, durante la seduta della Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, nell’Aula consiliare di Bari.

Nel corso della manifestazione verranno proiettate le immagini degli elaborati degli Istituti scolastici vincitori e un video in ricordo delle vittime della mafia.

Introduce Anna Vita Perrone – dirigente della Sezione biblioteca e comunicazione istituzionale. Saluti istituzionali di Loredana Capone – presidente del Consiglio regionale della Puglia; Domenica Gattulli – Segretario generale del Consiglio regionale della Puglia; Renato Perrini – presidente della Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata.

Il bando prevedeva la candidatura di opere letterarie o artistiche o digitali ed era finalizzato alla promozione e diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile tra i giovani, per incentivare la partecipazione attiva nella lotta alla criminalità e alla corruzione. Era rivolto agli studenti degli Istituti secondari di secondo grado del territorio della Regione Puglia.

I temi da approfondire erano: conoscenza e lotta del fenomeno mafioso, della corruzione, delle forme di criminalità e illegalità; la prevenzione e il contrasto ai fenomeni del racket e dell’usura; gestione dei beni confiscati, con particolare riferimento all’uso sociale; vittime della mafia e dei fenomeni criminosi.

Le opere vincitrici sono state selezionate a cura della Commissione di valutazione composta da Tiziana Di Cosmo, dirigente della Sezione coordinamento politiche di genere e supporto alle azioni di tutela dei diritti della persona, di conciliazione e di parità del Consiglio regionale e dai componenti Sabrina Lepraro di Crispiano, dirigente scolastica, e Gero Grassi, funzionario del Consiglio regionale.

Sono stati assegnati quarantotto premi pari a 500 euro attribuiti in relazione alla popolazione scolastica della provincia di appartenenza della sede principale dell’Istituto scolastico: 10 in Provincia di Bari; 6 in Provincia di Barletta – Andria – Trani; 6 in Provincia di Brindisi; 8 in Provincia di Foggia; 10 in Provincia di Lecce e 8 in Provincia di Taranto.

