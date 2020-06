A conclusione dei festeggiamenti per i 111 anni di vita della Federazione Italiana Scherma, si è svolta la cerimonia di premiazione dell’iniziativa “Il mio primo GPG” promossa da FederScherma e Kinder “Joy of Moving”. La serata vissuta in streaming su FederSchermaTV e che ha registrato oltre 6mila visualizzazioni live, ha visto la partecipazione del Presidente federale, Giorgio Scarso, del rappresentante per il progetto “Kinder Joy of Moving”, Massimo Castiglia e di alcuni dei componenti la giuria che ha valutato gli elaborati: il vicepresidente federale e rappresentante degli atleti in seno al Consiglio federale, Giampiero Pastore, la Presidente della Commissione Atleti, Irene Vecchi, la componente della Commissione Propaganda, Silvana Esposito ed il giornalista della redazione di FederschermaTV, Luca Magni. La giuria, composta anche dal giornalista del Corriere della Sera, Flavio Vanetti e dalla plurititolata e oggi consigliere federale in quota atleti, Valentina Vezzali, ha valutato tutti e 108 gli elaborati che hanno partecipato all’iniziativa, esprimendo per ciascuno una valutazione da 1 a 10. A festeggiare il successo, avendo ricevuto la valutazione maggiore, sono stati Emanuele Vitale (Club Scherma Chivasso) per la categoria under14 e Raffaele Vinti (Discobolo Sciacca) per la categoria over14. A partecipare alla serata sono stati anche gli autori degli elaborati giunti sul podio. Per la categoria under14 sono state valutati in maniera eccellente gli elaborati di Elena Picchi (Fides Livorno) e di Viola Salutari (Club Scherma Roma), mentre nella categoria over14 a comporre il podio virtuale sono stati Jhonathan Volpi (Club Scherma Foligno) e Martina Ascenzi (Fanum Fortunae Scherma). Nel corso della diretta streaming, durante la quale tutti e sei gli elaborati finalisti sono stati letti dai rispettivi autori, il Presidente federale, Giorgio Scarso, nel ribadire l’apprezzamento per l’iniziativa e nel ringraziare quanti vi hanno partecipato, ha anticipato l’intenzione della Federazione Italiana Scherma di pubblicare un volume che conterrà tutti gli elaborati redatti in occasione de “Il mio primo GPG”.

(ITALPRESS).