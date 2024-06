ROMA (ITALPRESS) – Si sono concluse le riprese del film di Ivano De Matteo “Una figlia”, soggetto e sceneggiatura di Valentina Ferlan e Ivano De Matteo, liberamente ispirato al romanzo Qualunque cosa accada di Ciro Noja. Nel cast: Stefano Accorsi, Ginevra Francesconi, Michela Cescon, Thony, Toni Fornari, Barbara Chiesa. Pietro è un uomo di mezza età con un grande dolore alle spalle: la morte di sua moglie che lo ha lasciato solo con la loro figlia. Non ha avuto tempo per il dolore perchè ha dovuto occuparsi di lei crescendola con amore e dedizione in un rapporto esclusivo, totalizzante, in cui uno curava le ferite dell’altro attraverso le proprie.

Quando, dopo qualche anno, proverà a rifarsi una vita con una nuova compagna, non tutto andrà come sognato: la reazione di sua figlia sarà esplosiva e Pietro sarà messo a dura prova.

– foto ufficio stampa film (di Francesca Fago)

