SAN VITO LO CAPO (TRAPANI) (ITALPRESS) – Anche quest’anno Conad, insegna leader della grande distribuzione in Italia, è main sponsor del Cous Cous Fest (San Vito Lo Capo, 16-25 settembre) il festival internazionale dell’integrazione culturale che da venticinque anni riunisce paesi e culture diverse all’insegna della multiculturalità, per celebrare attraverso una gara di cooking internazionale, il cous cous, piatto tipico dell’area mediterranea. Una kermesse unica nel panorama nazionale che Conad sostiene con convinzione da oltre un decennio, capace di aggregare popoli, storie, tradizioni, culture e religioni differenti, dando un importante contributo per la promozione culturale e turistica del territorio.

Da sempre, infatti, Conad è vicina ai bisogni delle comunità in cui opera, andando oltre le mura dei propri punti vendita, attraverso un impegno concreto che si esprime in iniziative in ambito ambientale, sociale e culturale come questa ultima edizione del Festival, che si conferma un’importante occasione di valorizzazione del patrimonio culinario e culturale e che guarda al talento delle giovani generazioni.

Oltre al Campionato italiano di cous cous Conad rivolto a chef professionisti, protagonista assoluto di questa edizione sarà infatti il “Next generation student contest Conad”, la competizione lanciata da Conad dedicata proprio alle nuove generazioni di chef e rivolta agli alunni di 3^, 4^ e 5^ anno degli Istituti Alberghieri di tutta Italia. Una due giorni di grandi sfide dove 4 giovani aspiranti chef, finalisti del contest promosso nei mesi precedenti, si metteranno alla prova per conquistare in 45 minuti il palato della giuria tecnica ma anche della platea partecipante che formerà la giura popolare.

Il vincitore affiancherà lo chef italiano, che verrà decretato nella finale del Campionato Italiano Conad di sabato 17 settembre, per rappresentare l’Italia al Campionato del Mondo. Le ricette saranno preparate con prodotti Sapori&Dintorni Conad (prodotti tipici regionali accuratamente selezionati, realizzati da produttori di qualità e di grande tradizione, con prevalenza di certificazioni D.O.P., D.O.C. e I.G.P.) e Sapori&Idee Conad (prodotti enogastronomici d’eccellenza che combinano materie prime di alta qualità e ingredienti gourmet con proposte innovative e accostamenti inediti per una nuova idea di gusto).

Il Conad Cooking Challenge, una divertente sfida ai fornelli, che si terrà sabato 17 e venerdì 23 settembre alle 19.30, presso il Bia Theatre – Piazza Santuario, è rivolto invece a tutti coloro che nutrono la grande passione per la cucina e che hanno voglia di prendere parte allo show, cimentandosi in una simpatica sfida culinaria con amici o familiari attraverso l’utilizzo di prodotti Conad.

Sabato 24 settembre, infine, l’appuntamento da non perdere: il Cooking Show CONAD a cura della Compagnia degli Chef grazie agli Chef Stefano De Gregorio (già campione del mondo del Cous Cous Fest in passate edizioni) e Chef Antonella Ricci (volto noto del piccolo schermo oltre che chef di ristorante stellato da generazioni). Un vero e proprio laboratorio gastronomico in cui i due chef si cimenteranno per deliziare i palati dei partecipanti con ricette preparate con prodotti Conad. Inoltre, a colorare le vie di San Vito Lo Capo ci saranno delle hostess che distribuiranno simpatici gadget e sorprese CONAD.

“Siamo orgogliosi di sostenere da diversi anni il Cous Cous Fest, una manifestazione sul territorio a noi molto cara, che si caratterizza per multiculturalità, spirito di aggregazione e valorizzazione delle più tipiche espressioni culturali locali – ha sostenuto Francesco Pugliese, amministratore delegato Conad -. Il nostro sostegno a Cous Cous Fest è l’espressione dell’impegno di Conad per la cultura e le giovani generazioni. In un momento in cui i popoli del Mediterraneo si trovano ad affrontare una nuova fase di tensioni ed emergenza, riteniamo che una manifestazione che promuove la comprensione reciproca attraverso un alimento base di grande valore sia importante per supportare il talento di chi lo lavora e portare il cous cous sulle tavole di un numero crescente di persone anche lontane dal mare”.

In Sicilia Conad è presente attraverso la cooperativa PAC 2000A, azienda di primo piano nel territorio in cui opera e con cui ha un legame di condivisione e impegno per la creazione di valore economico, sociale, occupazionale per la comunità. PAC 2000A Conad da anni sostiene questa importante iniziativa, alimentando il forte legame con la regione anche per il sostegno e la promozione delle eccellenze, delle aziende e delle produzioni locali.

“Siamo davvero orgogliosi di essere anche quest’anno al fianco del Cous Cous Fest un’iniziativa particolarmente preziosa per il territorio e la nostra comunità tutta – ha dichiarato Vittorio Troia, direttore Divisione Sicilia PAC 2000A Conad – Creare valore, condividere e promuovere le eccellenze dei territori, tutelare le tradizioni, alimentando una relazione vera con le comunità locali su più ambiti è ciò che facciamo ogni giorno grazie all’impegno dei nostri soci e collaboratori sul territorio: dalla scuola, allo sport, alla cultura, alla solidarietà. La promozione e lo sviluppo della cultura e dei talenti, in particolar modo nelle giovani generazioni, rappresenta un modo per creare ricchezza per tutta la comunità in cui viviamo. Per questo abbiamo deciso di lanciare un contest dedicato ai giovani chef emergenti e rinnovare il nostro sostegno ad un’iniziativa che da sempre rappresenta un importante valore aggiunto per le nostre comunità”.

