BOLOGNA (ITALPRESS) – Conad annuncia la raccolta di oltre 3,6 milioni di euro a favore di 27 ospedali e reparti pediatrici italiani, a seguito dell’iniziativa “Facciamo sentire il nostro amore” attiva nel periodo natalizio dello scorso anno.

Questo risultato rappresenta il valore più alto mai raggiunto nelle cinque edizioni del progetto, dal 2021 ad oggi, portando la raccolta complessiva a oltre 11,5 milioni di euro.

Ciò è stato possibile grazie alla straordinaria generosità dei clienti Conad, che anche quest’anno hanno sostenuto l’iniziativa collezionando le campanelle di Natale ispirate ai personaggi più amati dei film d’animazione Disney, una linea di 13 soggetti realizzati in plastica riciclata (ABS).

Durante l’operazione, ogni 15 euro di spesa, con un 1,90 euro in più, i clienti Conad potevano ricevere una campanella di Natale e devolvere 50 centesimi in beneficenza.

“Lo scorso anno erano stati raccolti 2,2 milioni di euro, quest’anno 3,65, con un incremento del 65%. Un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi perchè testimonia la forza della solidarietà e il legame profondo tra Conad e le Comunità in cui operiamo. Con “Facciamo sentire il nostro amore” rinnoviamo un progetto che, anno dopo anno, porta vicinanza e sostegno concreto a chi lavora ogni giorno nelle strutture sanitarie dedicate ai più piccoli e alle famiglie che affrontano momenti difficili” – dichiara Francesco Avanzini, Direttore Generale di Conad. “In cinque anni abbiamo raccolto oltre 11,5 milioni di euro: un traguardo reso possibile grazie alla generosità dei nostri clienti e all’impegno quotidiano delle cooperative, dei soci e del personale dei punti vendita, che credono nel valore di questa iniziativa. E’ un risultato che ci spinge a continuare su questa strada, investendo nel futuro dei bambini e nel benessere dei territori”.

L’iniziativa rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.

