BOLOGNA (ITALPRESS) – Conad annuncia il suo ingresso nel settore assicurativo con il lancio di Heyconad Assicurazioni, un’offerta dedicata ai clienti che possiedono le Conad Card “Carta Insieme” e “Carta Insieme Più”. Questa nuova offerta è il risultato di una collaborazione con Chubb per conentire ai clienti l’accesso a una vasta gamma di prodotti assicurativi di protezione, tra cui infortuni-salute, casa-famiglia e viaggi. Questo lancio supporta la strategia omnicanale di Conad, che mira a creare una piattaforma relazionale che integri prodotti, servizi ed esperienze, arricchendo e diversificando l’offerta al dettaglio per meglio rispondere alle diverse esigenze dei clienti.

“Il nostro approccio omnicanale è uno dei principali driver di sviluppo della nostra insegna e l’ingresso nel mondo delle assicurazioni ci permette di offrire un servizio ancora più completo agli oltre 12 milioni di clienti che ci scelgono ogni settimana per fare la spesa”, ha dichiarato Francesco Avanzini, direttore generale di Conad.

“Chubb è orgogliosa di collaborare con Conad nel suo ingresso nel settore assicurativo. La presenza globale di Chubb, l’ampia gamma di prodotti e le tecnologie di cui dispone, tra cui la piattaforma di integrazione leader di mercato Chubb Studio, sono tutti fattori rilevanti per sostenere Conad in qualità di distributore e offrire ai suoi clienti una vasta gamma di soluzioni assicurative”, ha commentato Orazio Rossi, country president Italia di Chubb. L’intermediario assicurativo all’interno dell’ecosistema Conad è Conad Discovery Srl, iscritto nel registro unico degli intermediari tenuto da Ivass. Questo ente sarà responsabile della distribuzione dei prodotti assicurativi e renderà disponibili i prodotti attraverso diversi canali di vendita dedicati, tra cui la piattaforma digitale Heyconad Assicurazioni powered by Chubb Studio.

“La partnership strategica con Chubb rappresenta un grande traguardo per Conad – ha dichiarato Francesco Cicognola, presidente di Conad Discovery – un fattore che ci consentirà di continuare a crescere, favorendo la creazione di relazioni con i nostri clienti basate sull’acquisto di prodotti e sull’offerta di servizi convenienti di alta qualità progettati per loro”.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Conad-

