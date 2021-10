L’impegno di Conad per il benessere delle comunità in cui opera e per sensibilizzare le persone nei confronti della tutela dell’ambiente, si arricchisce di un’ulteriore iniziativa di raccolta bollini virtuosa. Dal prossimo 1° novembre parte la nuova collezione premi eco-friendly realizzata in partnership con Thun. La “Thun Collection”, attiva fino al prossimo 6 febbraio 2022, si caratterizza per una spiccata attenzione per l’ambiente: i suoi capi in spugna per il bagno vantano una composizione mista, con l’80% di cotone e il 20% circa di “rPet”, ossia Pet riciclato proveniente da bottiglie di plastica. Con la nuova campagna di collezionamento, inoltre, la sostenibilità abbraccerà la solidarietà con un’ulteriore iniziativa di Conad in collaborazione con Thun a favore degli ospedali pediatrici italiani. Dal 1° novembre e fino al 12 dicembre, sarà infatti possibile collezionare una linea di 20 soggetti natalizi Thun per l’addobbo e la decorazione, tutti in legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile e responsabile, confezionati in buste singole realizzate con carta Fsc.

Per ogni premio distribuito Conad devolverà 50 centesimi a favore di oltre 20 ospedali italiani per finanziare i reparti pediatrici, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più normale possibile. “Come prima insegna italiana della Gdo, sentiamo il dovere e la responsabilità di sensibilizzare le oltre 11 milioni di famiglie che ci scelgono ogni settimana per fare la spesa, verso buone pratiche per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. Oltre alla revisione delle nostre logiche produttive e distributive, ci impegniamo ogni giorno in una serie di iniziative sostenibili, tra cui anche quelle legate al collezionamento premi, con partnership di valore in grado di veicolare messaggi chiari sull’importanza del riciclo, del riutilizzo e della durabilità dei prodotti. Perché siamo convinti che la differenza la facciano, con un piccolo gesto alla volta, le persone. Quelle che lavorano con noi e le Comunità che serviamo ogni giorno”, ha sottolineato Francesco Avanzini, direttore generale di Conad.

(ITALPRESS).