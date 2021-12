ROMA (ITALPRESS) – Kia introduce Wible Drive, un innovativo servizio di mobilità che consente agli utilizzatori di noleggiare un modello Kia sfruttando la rete dei concessionari. Il nuovo servizio offre la massima flessibilità nel noleggio del veicolo andando incontro alle richieste ed alle esigenze più particolari, permettendo soluzioni di renting anche a partire da una sola giornata. Disponibile presso alcune selezionate concessionarie della rete ufficiale Kia, Wible Drive è stato pensato per i clienti che cercano nuove modalità di utilizzo dell’automobile, con un approccio inedito in grado di offrire maggiore flessibilità rispetto ai tradizionali contratti di acquisto e locazione attualmente offerti dalle case automobilistiche. Tramite la app Wible Drive, si può selezionare rapidamente e con facilità il modello Kia preferito, la durata del noleggio ed effettuare il pagamento in modalità sicura e protetta, con il ritiro e la restituzione della vettura presso la concessionaria più comoda. La gamma modelli Kia disponibile su Wible Drive è assolutamente completa, spaziando dalle auto più compatte, tra cui Picanto e Stonic, ideali per gli spostamenti urbani, ai SUV più grandi come Sportage, preferibili per affrontare lunghe percorrenze. Oltre alle automobili alimentate a benzina o gasolio, Wible Drive annovera tra le sue offerte anche il noleggio di veicoli ibridi plug-in (PHEV) ed elettrici (EV), tra cui XCeed PHEV ed e-Niro, ideali per accedere nelle aree con restrizioni al traffico e muoversi con un occhio alle emissioni.

L’innovativa app Wible Drive, oltre al noleggio, garantisce una serie di servizi aggiuntivi quali il servizio navetta o la consegna a domicilio, la fornitura di accessori originali Kia per incrementare la funzionalità del veicolo scelto ed anche la possibilità di ottenere chilometraggio aggiuntivo e integrazioni assicurative. Tutti i veicoli dedicati al servizio Wible Drive sono gestiti all’interno della rete di concessionarie Kia, con aggiornamenti tecnici periodici per garantire il migliore e più efficiente servizio possibile. La procedura di registrazione a Wible Drive è molto semplice e veloce: è sufficiente scaricare la app dagli store Google Play e Apple App. Tramite la app si cerca la concessionaria più vicina aderente al programma, si seleziona il veicolo preferito, si imposta la durata del noleggio e, alla fine, si segue la semplice procedura di pagamento.

(ITALPRESS).