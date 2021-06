ROMA (ITALPRESS) – The Switch” è letteralmente un interruttore: accende la passione, aziona un nuovo punto di vista che dà ancor più luce all’integrazione tra la scherma olimpica e paralimpica. Ma “The Switch” racchiude anche il concetto di scambio, di darsi il cambio, un pò come avviene in pedana tra un atleta che gareggia sulle proprie gambe e un altro che invece tira in carrozzina. E’ così, unendo questi profondi significati, che nasce “The Switch”, l’iniziativa ideata e voluta dalla Federazione Italiana Scherma che l’ha messa in pratica in stretta sinergia con Kinder Joy of Moving. Il progetto è racchiuso in due video, integralmente in rete tra qualche giorno, che raccontano una giornata di allenamento tra uno schermidore olimpico della Nazionale azzurra e un collega del team paralimpico. Protagonisti sono l’olimpionico di Londra 2012 nel fioretto Valerio Aspromonte e lo sciabolatore paralimpico Edoardo Giordan nella coppia maschile, mentre al femminile la sciabolatrice Irene Vecchi, che a Tokyo disputerà la sua terza Olimpiade, è con l’azzurra della Nazionale paralimpica di fioretto e sciabola Loredana Trigilia. Quattro volti noti dell’Italia che si fa onore sulle pedane di tutto il mondo per lanciare un grande messaggio di integrazione autentica.

Tutto avviene in un video-racconto senza filtri, che non risparmia momenti esilaranti. La sfida è far calare l’atleta olimpico in una nuova dimensione, dai gesti più piccoli e apparentemente insignificanti a quelli più evidenti. “Ora ti spiego come si fa”, ed è così che Edo guida Valerio nel mondo paralimpico, dal riscaldamento alla vestizione, dallo stretching al match in carrozzina, ricordandogli che non dovrà alzarsi da lì neppure quando, al saluto schermistico dopo l’ultima stoccata, sarà arrivato il momento della doccia. E lo stesso accade con Loredana che accompagna Irene in un pomeriggio in cui le sarà vietato l’uso delle gambe per calarsi anima e corpo nella vita sportiva paralimpica. Ironia, leggerezza e sincero spirito di condivisione sono i sentimenti che scandiscono il ritmo di “The Switch”, nei video realizzati grazie alla disponibilità del Frascati Scherma che ha concesso la location della palestra “Simoncelli”.

“La FIS ha fatto del concetto di sport integrato una sua bandiera da anni e vivere sullo stesso piano il settore olimpico e quello paralimpico è uno dei risultati che ci rende più fieri come movimento agonistico e come famiglia di sportivi”, il commento del Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi. “La lezione di The Switch, che rafforza la storica partnership tra Federscherma e Kinder Joy of Moving, è un esempio di quel che in tante nostre sale accade quotidianamente e che speriamo possa verificarsi sempre più spesso in tutte le palestre di scherma italiane. Oltre la retorica, ma nella sua espressione più viva, questo è lo sport che unisce e dà insegnamenti di vita a tutti i suoi praticanti e appassionati”, ha concluso il presidente federale.

(ITALPRESS).