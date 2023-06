VENEZIA (ITALPRESS) – Trentacinque tra specialità sportive e attività motorie per “Salta Cori Zoga”, una quindicina per il progetto “sprint”: ci sarà davvero solo l’imbarazzo della scelta per i veneziani e i mestrini di tutte le età che trascorreranno l’estate in città. Le due manifestazioni sono state presentate questa mattina, al Municipio di Mestre, con una conferenza stampa a cui hanno preso parte, col vicesindaco e assessore comunale allo Sport, Andrea Tomaello, i rappresentanti delle associazioni che vi hanno aderito.

“Devo anzitutto ringraziare – ha sottolineato Tomaello – proprio voi, che avete risposto in maniera massiccia ai nostri due bandi, che hanno l’obiettivo sia di promuovere, gratuitamente, la pratica sportiva, che di offrirvi una importante vetrina per aumentare il numero dei vostri praticanti. È bello che queste proposte non solo vengano rivolte alle persone di tutte le età (per quanto riguarda ‘Salta cori Zoga’ e agli over 65 e alle persone con disabilità, per il progetto ‘Sprint’) ma che esse si svolgano su tutto il territorio comunale, visto che eventi e corsi saranno proposti in tutta la Terraferma, nel Centro storico e anche nelle isole”.

Il progetto “Salta Cori Zoga” è giunto ormai alla sua terza edizione, e avrà numeri da record: 122 eventi in calendario, proposti da 57 diverse associazioni, con specialità classiche, come calcio, basket, pallavolo, pallamano, rugby, scherma, ginnastica, pattinaggio, judo, karate, equitazione, bocce, voga alla veneta, atletica, ma anche con sport di tendenza, come triathlon, danza verticale, nordic walking, pilates, hip hop, zumba, tavola a vela, skateboard, surfskate.

Il progetto “Sprint” (acronimo di Sport Partecipazione Relazione e Inclusione nel Territorio) è invece una novità: a over 65 e a persone disabili vengono proposti complessivamente, da 24 diverse associazioni, ben 87 corsi (ognuno di almeno 10 lezioni) che vanno dal tennis alle bocce, dal nordic walking all’ippica, dalla danza alla ginnastica, dal pilates alla difesa personale, dal padel allo yoga.

Tutti i corsi e gli eventi proposti sono gratuiti, essendo stati finanziati al comune, grazie a Fondi europei: la spesa complessiva prevista è di circa 170.000 euro.

