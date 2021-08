MILANO (ITALPRESS) – Peugeot Rifter, prodotto a pochi chilometri dalla famosa Playa de Samil, a Vigo, in Spagna, ha catturato l’essenza delle onde, della sabbia e del sole. Ha le caratteristiche, l’allestimento e lo spazio interno necessari per godersi grandi momenti in riva al mare. E’ il veicolo ideale per affrontare le vacanze con grande libertà: libertà di accogliere fino a 7 persone ma soprattutto di caricare tutto quello che si vuole per affrontare le vacanze nel migliore dei modi. Il suo volume di carico è eccezionale e può raggiungere i 4.000 litri con i sedili abbattuti nella versione Long che, ancor più, permette di caricare ogni tipo di oggetto: valigie, borse da viaggio, lettini, tavole da surf, ombrelloni… Un’abitabilità a cui bisogna aggiungere il sistema Advanced Grip Control che permette di aumentare la trazione su fondi scivolosi ed è ideale per raggiungere le aree di sosta delle spiagge, anche se su zone sterrate o sabbiose. Peugeot Rifter, gamma con motore termico in vendita da 22.750 euro, con motore elettrico da 36.150 euro.

(ITALPRESS).