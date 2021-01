La nuova Jeep Wrangler 4xe, a quattro mesi dalla presentazione mondiale dello scorso settembre a Detroit, diventa adesso protagonista di un’iniziativa di pre-booking dedicata in Italia, Spagna, Germania, Francia, Svizzera, Olanda, Belgio e Austria: coloro che accederanno al sito web dedicato al link, potranno essere i primi a scoprire la nuova Jeep Wrangler 4xe “First Edition” con pochi clic ed esprimere la propria manifestazione d’interesse ad essere ricontattati quando il veicolo sarà disponibile in concessionaria. Questa nuova iniziativa conferma il percorso iniziato lo scorso gennaio con il pre-booking dedicato alle Renegade e Compass 4xe: un’operazione di successo, che ha suscitato molto interesse a livello europeo. L’arrivo della Jeep Wrangler 4xe rappresenta inoltre un momento importante nel processo di evoluzione del marchio e un’ulteriore tassello nella strategia di elettrificazione dell’intera gamma annunciata nel 2020 con l’obiettivo di introdurre nei prossimi anni almeno una versione elettrica o elettrificata per ciascun modello Jeep.

Dopo le Renegade e Compass 4xe, l’applicazione della tecnologia ibrida plug-in sulla Jeep Wrangler evolve la regina dell’off-road in una vettura perfetta nell’uso quotidiano in città grazie alle emissioni di CO2 zero garantite dalla modalità di circolazione in totale elettrico, e ancora più performante sullo sterrato grazie alla disponibilità istantanea di coppia e alle migliori performances garantite dalla combinazione tra le due propulsioni, turbo benzina ed elettrica. Da oggi il sito web dedicato alla Jeep Wrangler 4xe “First Edition” è live in Italia, Francia, Germania e Svizzera a cui seguiranno nei prossimi giorni gli altri mercati coinvolti nell’iniziativa. Versione di lancio esclusiva, sarà ordinabile, una volta disponibile in concessionaria, solo dai clienti che avranno manifestato il loro interesse tramite l’apposito sito web aperto fino a metà marzo.

Sarà disponibile nella dedicata configurazione “First Edition” full optional, che includerà una ricca dotazione di serie con accessori tecnologici e sistemi di ausilio alla guida, easyWallbox per una più efficiente ricarica domestica, cavo Mode 3 per la ricarica pubblica, e lo specifico pacchetto di lancio comprendente il pratico Cargo Organizer per il vano di carico, il telo coprivettura 4xe indoor, l’estensione della garanzia veicolo di tre anni (per un totale di cinque anni) e alcuni privilegi grazie a Jeep Wave, come ad esempio i primi due tagliandi previsti nel libretto di uso e manutenzione. Jeep Wave è il nuovo programma di fidelizzazione e attenzione ai clienti disponibile sulla nuova Jeep Wrangler 4xe First Edition e su tutti i modelli della gamma Jeep 2021. Questo programma prevede una serie di servizi esclusivi e vantaggi compresi nel prezzo della vettura, tra cui i primi 2 tagliandi di manutenzione programmata presso le concessionarie Jeep, l’assistenza stradale disponibile 24/7, un nuovo Servizio clienti dedicato, accessibile attraverso un call center Jeep multilingue con gestione prioritaria delle richieste dei clienti, e l’accesso privilegiato agli eventi e alle partnership del brand.

