Con Fiat l’elettrico alla portata di tutti

TORINO (ITALPRESS) – Dal 22 ottobre saranno ufficialmente attivi i nuovi incentivi statali per l’acquisto di vetture elettriche, un’opportunità accolta con grande entusiasmo dagli italiani, tanto da essere più che raddoppiato il numero di potenziali clienti interessati che sono entrati presso gli show room della rete Fiat, a conferma di quanto la mobilità elettrica sia con queste nuove condizoni una scelta concreta. Visto questo forte interesse, si prevedere che il budget disponibile possa esaurirsi in pochi giorni, trasformando l’apertura del programma in un vero e proprio click day. In questa occasione, Fiat conferma il proprio impegno nel rendere l’elettrico semplice, accessibile e alla portata di tutti, attraverso l’iniziativa Elettrico Facile FIAT.

L’intera rete dei concessionari si mette a disposizione dei clienti interessati, offrendo assistenza completa per la prenotazione dei voucher che danno diritto agli incentivi statali, semplificando ogni passaggio delle procedure amministrative. Inoltre, recandosi presso tutte le concessionarie FIAT presenti in Italia, si potranno ammirare e provare i modelli 100% elettrici del marchio, oltre a scoprire le nuove offerte dedicate a questi protagonisti di un’autentica rivoluzione urbana. Ad esempio, l’elettrica d’Italia, l’iconica 500e è ora disponibile a partire da 9.950 euro, grazie agli incentivi statali e al finanziamento Stellantis Financial Services. Riflettori puntati anche sulla Grande Panda elettrica, proposta a partire da 10.950 euro, con un’autonomia fino a 320 km nel ciclo WLTP, e il B-SUV 600e offerto a partire da 20.750 euro, con guida assistita di Livello 2 e oltre 400 km di autonomia.

