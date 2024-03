La Fiaip, in un’ottica paperless, mette da oggi a disposizione digitalmente dell’intera comunità, del mercato e di tutti coloro che vi operano professionalmente, il progetto Fiaip Monitora Italia. Un servizio tramite il quale oltre 16.000 agenzie immobiliari, di proprietà o in cui operano gli iscritti alla Federazione, hanno raccolto, validato e comunicato, nello stesso periodo in tutte le province italiane, i dati di mercato in maniera temporalmente puntuale, esprimendo di fatto, capillarmente e contestualmente, l’andamento reale del mercato immobiliare nazionale. Il progetto nasce con un’ottica “green” fortemente voluta da Fiaip: infatti, con la pubblicazione online degli osservatori territoriali, gli stessi saranno consultabili e acquistabili digitalmente per chiunque lo vorrà a costi contenuti, evitando consumi di carta e sprechi di inchiostro a beneficio dell’ambiente. Si tratta anche di un contributo informativo e formativo nel comunicare, nelle analisi territoriali, la crescente, seppur lenta, rilevanza della qualità energetica nel mercato immobiliare italiano agevolando, indirettamente, la transizione ecologica immobiliare nel nostro Paese. “Da oggi tecnici, professionisti, operatori del settore e, in generale, tutti i cittadini potranno accedere, in piena coerenza con la linea ‘green-paperless’ della Federazione, alla consultazione digitale della più approfondita e capillare raccolta dati del mercato immobiliare locale e nazionale – dichiara il presidente Fiaip, Gian Battista Baccarini – Questo progetto è stato operativamente possibile grazie alla tecnologia messa a disposizione da Tbp Srl, società 100% Fiaip, e alla fattiva collaborazione di tanti dirigenti e colleghi che in tutta Italia si sono adoperati alla raccolta e validazione dei dati contribuendo a modellare un mercato più trasparente e consapevole a tutela dell’intera comunità”, conclude.

