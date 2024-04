TORINO (ITALPRESS) – Il marchio Jeep celebra il lancio della nuova Jeep Wrangler 2024 e della Jeep Wrangler 4xe con l’arrivo della campagna di marketing globale “Famous for Freedom”. La campagna globale debutta con una versione di 30 secondi di “Famous For Freedom” sul canale YouTube del marchio Jeep. A questa si aggiungono contenuti in formato più breve, tra cui una clip di 15 secondi diffusa sui canali social media del brand, e posizionamenti video online. Una campagna integrata digitale, social e stampa completerà il pacchetto dell’offerta pubblicitaria. “E’ da molto tempo che la musica gioca un ruolo fondamentale nella nostra ricca tradizione pubblicitaria. Proprio mentre l’industria festeggia i 50 anni dell’hip-hop, al marchio Jeep è stato concesso l’enorme onore di includere ‘California Lovè, brano finora inaccessibile al mondo della pubblicità, nella campagna ‘Famous for Freedom’ per la nuova Jeep Wrangler 2024” dice Olivier François, Global Chief Marketing Officer di Stellantis.

“Negli anni 90 abbiamo assistito a un vero e proprio rinascimento di moda, cinema e musica. Vogliamo attingere alla nostalgia di quel decennio, riconoscendo allo stesso tempo l’appeal unico che la Wrangler ha nell’intero panorama automobilistico e culturale. ‘California Lovè cattura lo spirito di Jeep Wrangler e dei suoi proprietari in tutto il mondo come nessun altro brano” conclude

Olivier François. La campagna di marketing globale, che verrà trasmessa anche in Stati Uniti, Cina, Giappone, Corea, Australia e altri mercati nel mondo, segna il lancio di Jeep Wrangler 2024 e di Jeep Wrangler 4xe, con il famoso brano “California Love”. E’ la prima volta che questo brano viene utilizzato in uno spot automobilistico. Jeep Wrangler 4xe 2024 è disponibile nelle versioni Sahara e Rubicon. Gli ordini sono già aperti e i veicoli inizieranno presto ad arrivare nelle concessionarie europee. “Famous for Freedom” è stata creata dal marchio Jeep in collaborazione con l’agenzia Highdive di Chicago.

