ROMA (ITALPRESS) – Nuova Citroen e-C4 -100% electric è la vettura compatta di nuova generazione che offre una mobilità elettrica in classe e-Comfort. Dotata di motorizzazione elettrica con zero emissioni di CO2, offre fino a 350 km di autonomia secondo il protocollo di omologazione Wltp, silenziosità, fluidità di marcia e piacere di guida. Grazie all’assenza di emissioni di CO2, Nuova Citroen e-C4 – 100% electric risponde perfettamente alle esigenze di una mobilità sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

La possibilità di guidare una vettura con 136 CV è consentita dalla attuale normativa, che permette al conducente neopatentato con meno di 1 anno di patente di mettersi al volante di una vettura con il rapporto peso/potenza inferiore a 55 kW per tonnellata, con il limite massimo di 70 kW oppure 95 CV.

Il libretto di circolazione di una vettura elettrica riporta la potenza erogabile in continuo per 30 minuti, invece di quella massima, definendo con precisione questo limite. La sicurezza su strada è garantita da 20 tecnologie di assistenza alla guida di ultima generazione. E’ il caso dell’Active Safety Brake, sistema di frenata di emergenza automatica in caso di rischio di collisione in presenza di ostacoli fissi o mobili, pedoni, ciclisti e veicoli, di giorno così come di notte.

Il sistema si affianca al Collision Risk Alert che avvisa il conducente prima dell’attivazione della frenata automatica di emergenza. Post Collision Safety Brake si inserisce invece automaticamente dopo una collisione ed immobilizza il veicolo per evitare un incidente a catena. L’Avviso di superamento involontario della linea di carreggiata avvisa il conducente e corregge la traiettoria del veicolo quando rileva un rischio di superamento involontario della linea di carreggiata, senza l’indicatore di direzione attivato. Il conducente può impedire questa correzione, se lo desidera, tenendo fermo il volante.

La telecamera di retromarcia con Top Rear Vision fornisce ulteriore aiuto, mostrando sul Touch Pad da 10″ la vista posteriore del veicolo. Un’immagine dell’ambiente posteriore a 180° con vista dall’alto contribuisce a fornire informazioni visive, grazie a riferimenti colorati in base alla distanza da eventuali ostacoli. Nuova Citroen e-C4 – 100% electric è inoltre in grado di fornire aiuto anche nelle fasi di partenza in salita, quando il veicolo tende ad arretrare al rilascio del pedale del freno, un problema che il sistema Hill Assist risolve su pendenze superiori al 3%, stabilizzando la vettura per 2 secondi. Oltre ai sistemi di assistenza alla guida finalizzati alla sicurezza, Nuova Citroen e-C4 – 100% electric offre anche 6 tecnologie di connettività, particolarmente apprezzate dalle nuove generazioni che desiderano mantenere, anche in auto, la continuità con il proprio universo digitale. Tra queste, il Touch Pad da 10″, di serie su tutta la gamma e dotato di schermo capacitivo che basta sfiorare con un dito. Un esclusivo equipaggiamento per il passeggero anteriore è lo Smart Pad Support Citroen, un inedito e ingegnoso sistema di supporto retrattile, solido, funzionale e direttamente integrato nella plancia, per fissare in totale sicurezza un tablet.

